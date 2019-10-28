Алматы. 28 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. 300 тыс. казахстанцев могут инвестировать в рынок деньги из ячеек и «из-под матрасов», заявил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

«Наш целевой рынок, наверное, 300 тыс. человек, которые в Казахстане, определенно, могут быть инвесторами и из них 80% – инвесторами пока еще не являются», — сказал Турлов на встрече с журналистами в понедельник.

По его словам, источник роста случится, когда люди начнут уходить из ячеек, куда они, в существенной мере, сбежали из депозитов.

«Около 50 тыс. розничных счетов у компании Freedom Finance в Казахстане. С формальной точки зрения – меньше 50% рынка. Около 60% активности на площадке – это наши клиенты. У нас есть потенциал вырасти, как минимум, еще в несколько раз, вместе с самим рынком в ближайшие 10 лет», — считает глава компании.

Активная база клиентов компании, безусловно, меньше 50 тыс. человек, но сделки совершаются каждый день, есть существенный объем активов. Потенциал роста у рынка есть. Рынок, как полагает брокер, еще столкнется с высоким уровнем конкуренции.

Но, как прогнозирует он, не с депозитов они придут на фондовый рынок.

«Я почти уверен, что рост экспозиций наших клиентов на американский рынок слабо коррелирует с их оттоком с депозитов. Они, наверное, меньше депозитов держать не стали. Вопрос в том, что мобилизовали часть капиталов. У нас – огромное количество клиентов мобилизовали капиталы, которые держали не в Казахстане или не в казахстанских банках когда-либо, когда инвестировали в какие-то инструменты американского рынка», — говорит Турлов.

Кроме того, рост фондового рынка – это вопрос того, по мнению брокера и инвестбанкира, как будут делаться новые сбережения.

«Это, в общем, вопрос и того, сможем ли мы «из-под матраса» достать какой-то объем денег, которые уже были накоплены, то есть неработающие деньги», — резюмировал Турлов.