Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Бюджет Нур-Султана на 2019-2021 годы готовятся пересмотреть в сторону снижения доходов, передает корреспондент агентства.

Столичный маслихат намерен уменьшить доходную часть бюджета с Т462 126 830 тыс. до Т458 593 359 тыс., то есть, более чем на Т3,5 млрд.

Налоговые поступления могут уменьшиться с Т262 146 677 тыс. до Т260 146 677 тыс., а неналоговые – напротив – могут увеличиться с Т7 818 173 тыс. до Т9 018 173 тыс., с Т11 493 144 тыс. до Т12 293 144 тыс. намерены увеличить поступления от продажи основного капитала, а поступления от трансфертов снизить с Т180 668 836 тыс. до Т177 135 365 тыс.

Вместе с тем, могут уменьшиться и затраты бюджета – с Т433 303 731,9 тыс. до Т430 381 229,9 тыс., то есть, речь идет о снижении затрат на Т2,9 млрд.

С Т10 476 238 тыс. до Т9 865 269 тыс. гормаслихат намерен уменьшить чистое бюджетное кредитование, при этом, бюджетные кредиты могут возрасти с Т10 476 244 тыс. до Т10 865 280 тыс.