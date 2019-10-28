5G пообещали внедрить до конца 2021 года в некоторых районах Нур-Султана

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. До конца 2021 года внедрить технологию 5G планируется в некоторых районах Нур-Султана, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

«Планируется внедрение технологии 5G до конца 2021 года в городе Нур-Султан в Университете Назарбаева и в EXPO, также в 2022 году в аэропорте и вокзале, торговых центрах и площадках. Далее с 2023 года будет проводиться работа по внедрению во всех областных центрах страны», — сообщил Жумагалиев в понедельник на правительственном часе в мажилисе на тему «О реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступом к Интернет населенных пунктов от 250 человек».

По словам министра, в настоящее время утверждена дорожная карта по внедрению сети 5G в Казахстане и проводится работа по определению стандарта новой технологии мобильной связи 5G.

«Тестовые испытания мобильной связи 5G проведены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии интернета вещей, телемедицины, цифровизации промышленности, «умных» городов», — сообщил Жумагалиев.

По его словам, в связи с большим объемом привлекаемых инвестиций для внедрения технологии 5G на первом этапе внедрение этой технологии планируется в городах республиканского значения Нур-Султан, Алматы и Шымкент.