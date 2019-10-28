В 83 селах Казахстана проложено «оптоволокно» – Жумагалиев

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. В 83 сельских населенных пунктах Казахстана подключены волоконно-оптические линии, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

«Первый этап – строительство волоконно-оптических линий. Реализация проекта позволит предоставить доступ к высокоскоростному интернету в 1250 сельских населенных пунктах. По итогам первого полугодия 2019 года волоконно-оптические линии подключены в 83 сельских населенных пунктах, в том числе 85 объектов здравоохранения и 76 объектов образования», — сообщил Жумагалиев в понедельник на правительственном часе в мажилисе на тему «О реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступом к интернет населенных пунктов от 250 человек».

По словам министра, до конца 2019 года будут подключены к сети интернет 685 сел, в 2020 году планируется подключить остальные 509 сел.

«Второй этап – путем развития сети мобильной связи 4G (LTE) и других технологий в 2020-2022 годы планируется обеспечить интернетом 3143 сел», — сказал Жумагалиев.

Он добавил, что в рамках реализации вышеуказанных проектов до конца 2020 года 880 сел с населением 250 и более жителей будут обеспечены широкополосным доступом к сети интернет.