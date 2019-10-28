Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Алматы. 28 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк (НБ) РК сохранил базовую ставку на уровне 9,25%, сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9,25% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.» — сказал Досаев в понедельник.

По его словам, динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с оценками Национального банка, сделанными по итогам предыдущего прогноза. Инфляционные ожидания населения складываются близко к уровню фактической инфляции.

По прогнозу Нацбанка, на конец 2019 года инфляция ожидается на уровне 5,7-5,8%, то есть внутри целевого коридора 4-6%. На горизонте до конца 2020 года инфляция сохранится внутри целевого коридора 4-6%, несмотря на наличие рисков, связанных с динамикой цен на регулируемые услуги и отдельные виды продовольственных товаров.

Сдерживает инфляцию, по данным регулятора, замедление темпов роста цен на непродовольственные товары до 5,4% и платные услуги до 0,7% в годовом выражении. Нет в этом году сезонного ускорения роста цен на одежду и обувь, дизельное топливо. Цены на бензин и твердое топливо продолжили снижаться (на 4,8% и 3,5% в годовом выражении, соответственно). Регулируемые услуги стали дешевле на 8,2% за последние 12 месяцев.

Рост реальных денежных доходов населения составил 6,7% в январе-августе 2019 года. Потребительское кредитование банков выросло в августе на 22,6% в годовом выражении.

Расширение инвестиций за январь-сентябрь 2019 года составило 9,7%.

Умеренная динамика цен на нефть сохранилась. С начала 2019 года средний уровень цен $64/барр. Значение индекса продовольственных цен ФАО в сентябре составило 170 пунктов и не изменилось по сравнению с августом.

Досаев уточнил, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 декабря 2019 года в 15.00 повремени Нур-Султана.

Напомним, 9 сентября Национальный банк (НБ) РК повысил базовую ставку с 9% до 9,25%.