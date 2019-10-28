Госденьги не всегда доходят до граждан РК из-за хищений

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ — Государственные деньги не всегда доходят до граждан Казахстана из-за хищений, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«28 октября в Нур-Султане на заседании коллегии генпрокуратуры обсудили состояние законности при расследовании уголовных дел, связанных с хищением госсредств, в том числе выделенных на реализацию государственных программ, а также проблемы обеспечения населения лекарственными средствами. Открывая мероприятие (генпрокурор РК – КазТАГ) Гизат Нурдаулетов отметил, что государственные деньги не всегда доходят до граждан. Их продолжают расхищать недобросовестные чиновники и предприниматели», — говорится в сообщении в понедельник.

Генпрокурор призвал руководителей правоохранительных органов жестко пресекать правонарушения, связанные с неэффективным использованием и хищением народных средств и обеспечить принцип неотвратимости наказания.

По данным ведомства, с 2017 года правоохранительными органами расследовано порядка 6 тыс. (5940) уголовных дел с ущербом на Т66 млрд, из которых около половины (2685) уже направлено в суд.

Также сообщается, что на коллегии обсуждены проблемные вопросы обеспечения населения бесплатными лекарственными средствами.

В надзорном органе отметили, что правительством рассмотрено представление по нарушениям, выявленным в результате проверки в министерстве здравоохранения РК.

«По актам прокурорского реагирования, за допущенные нарушения к ответственности привлечены 48 должностных лиц, в том числе трое – освобождены от занимаемых должностей», — следует из сообщения.

В свою очередь приглашенный на заседание коллегии глава минздрава РК Елжан Биртанов рассказал о разрабатываемой дорожной карте и принимаемых мерах по улучшению ситуации.

«В завершение ведомству предложено перенять положительный опыт зарубежных стран по цифровизации системы здравоохранения, а также обеспечить прозрачность процесса формирования цен на лекарства и исключение коррупционных факторов», — резюмируется в сообщении.