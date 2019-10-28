Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана во вторник

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ — Сильный ветер ожидается в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«29 октября в ВКО ожидается ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с; в Усть-Каменогорске 29 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с; в Семее 29 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. 29 октября в СКО ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с; в Петропавловске 29 октября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что 29 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный ночью на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с; в Кокшетау 29 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

«29 октября в Костанайской области местами ожидается туман, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, ночью местами 23-28 м/с; в Костанае 29 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-95%.