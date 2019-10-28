Временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном вступило в силу

Алматы. 28 октября. КазТАГ — Временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном вступило в силу, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«27 октября вступило в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

По данным ЕЭК, вступившее в силу торговое соглашение предусматривает ограниченный товарный охват, однако включает практически все основные торгуемые виды продукции, на долю которых приходится 55% совокупного экспорта ЕАЭС (данные торговой статистики за 2016-2018 годы).

«Это сельскохозяйственные и промышленные группы товаров. Преференциальное импортное покрытие составляет 49% от общего объема поставок Ирана в ЕАЭС. В перечень товаров, по которым экспортеры стран ЕАЭС получат преференции, входят мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования. Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по развернутому списку продовольствия, в первую очередь, овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов», — следует из сообщения.

Помимо того, что соглашение позволяет экономить на уплате таможенных пошлин, как отметили в ЕЭК, документ создает дополнительные стимулы для развития торговых взаимоотношений через обеспечение прозрачных и предсказуемых условий торговли, основанных на правилах Всемирной торговой организации (ВТО).

«В частности, сторонами соглашения будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в отношении всех торгуемых между ЕАЭС и Ираном товаров; все сборы, связанные с импортом товаров, не должны превышать стоимость оказанных за таможенное оформление услуг; не должны применяться необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении. Такие требования являются одними из важнейших в праве ВТО и обеспечивают предсказуемость режима торговли между странами», — подчеркивается в сообщении.

По словам председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, наблюдается растущая заинтересованность бизнес-сообщества стран ЕАЭС и Ирана в развитии торговли.

«Уже по итогам 2018 года экспортеры Ирана нарастили поставки в наш союз более чем на 27%, а товарооборот между нашими странами составил более $2,7 млрд. В свою очередь за январь-август текущего года поставки из ЕАЭС в Иран выросли более чем на 17%, а товарооборот за этот период превысил $2 млрд. Мы уверены, что действие соглашения создаст необходимые условия для усиления этого тренда», — сообщил Саркисян.

Напомним, временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном было подписано 17 мая 2018 года в Нур-Султане в рамках Астанинского экономического форума. Впоследствии соглашение было ратифицировано странами ЕАЭС и Ираном. Решение об обязательности соглашения для союза было принято высшим Евразийским экономическим советом на уровне глав государств.

31 мая ТАСС сообщало, что переговоры о создании полноценной ЗСТ между ЕАЭС и Ираном могут продлиться 3 года. Тогда в министерстве экономического развития РФ заявили, что «до формирования полноценной зоны свободной торговли ЕАЭС и Ирану нужно провести переговоры по расширению перечня товаров, подпадающих под преференциальный режим, и изменению некоторых обязательств с тем, чтобы соглашение полностью соответствовало международным стандартам. Тогда будет сформирована полноценная правовая база торгового сотрудничества по всей номенклатуре товаров».

28 августа 2019 года в ходе встречи в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в России председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна и чрезвычайного и полномочного посла Ирана Мехди Санаи состоялся обмен нотами о завершении процедур, необходимых для вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию ЗСТ между ЕАЭС и Ираном, который означал, что уже 27 октября соглашение начнет действовать.