Конфисковывать автомобили у злостных нарушителей предлагает МВД Казахстана

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Конфисковывать автомобили у злостных нарушителей предлагает министерство внутренних дел Казахстана, передает корреспондент агентства.

«С учетом поручений главы государства, с учетом тех пробелов, которые образовались в законодательстве, (…) много фактов, когда наши граждане управляют авто вообще без водительского удостоверения, когда водители продолжают управлять автомобилем после того, как они были лишены прав за определенное правонарушение. С учетом этого, мы изучаем возможности по ужесточению мер санкций по этим статьям. Смотрим законодательство других стран, российское, белорусское. В белорусском законодательстве предусмотрена вообще конфискация авто за то, что (водитель – КазТАГ) продолжает управлять автомобилем после определенных правонарушений. Вот где-то по этому пути мы пойдем», — сообщил в понедельник в кулуарах мажилиса вице-министр внутренних Марат Кожаев.

По словам вице-министра, ужесточение санкций по определенным правонарушениям прежде всего коснется людей, которые, будучи лишенными водительского удостоверения за совершенное правонарушение, садятся за руль в нетрезвом состоянии.

«Мы рассматриваем эти вариант (ужесточения санкции – КазТАГ) по-разному. Будет в рабочих группах все это обсуждаться, есть и инициативы депутатского корпуса. Будет тщательным образом проанализировано, чтобы мера наказания была соразмерна совершенному правонарушению», — добавил он.