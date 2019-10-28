Как обойти подводные булыжники кредитования? 28.10.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 142 0 Эксперт по финансовой безопасности Олег Анашев о том, как получить займ и не стать жертвой мошенников Похожие материалы: В 23 раза вырос объем онлайн-займов в Казахстане за 2015-2018 годы Если я не могу выбрать президента, то могу выбрать страну, где хочу жить – Ануар Нурпеисов Нацбанк РК предлагает ограничить взаимодействие коллекторов с должником и его окружением Пособие для многодетных семей: что изменится в 2020 году Ни один медработник специально пациента убивать не будет