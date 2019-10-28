Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Почти 100 школ Казахстана не подключены к интернету, сообщил вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

«Сегодня по республике 93 школы не подключены к интернету, хотя, по моим данным, им разработаны кейсы для учебы. Но объективно их обновление, понятно, не всегда будут успевать за изменениями, так что интернет в эти школы надо проводить», — сказал Божко в рамках правительственного часа по вопросам обеспечения доступа к интернету населенных пунктов численностью от 250 человек в понедельник.

Важность подключения к интернету прежде всего школ вице-спикер обосновал тем, что министерство образования и науки ввело в быструю эксплуатацию информационный цифровой продукт «Цифровые образовательные ресурсы»», куда заложено 32 тыс. уроков и тем, которые можно получить во время уроков на электронную доску, также информационный ресурс «Күнделік» (по сути ученический дневник и классный журнал) и Национальную образовательную база (НОБ) с управленческой статистикой, а часть школ доступа к ним не имеет.

Вместе с этим, по словам Божко, недостаточное развитие сети широкополосного интернета на селе сейчас уже сдерживает внедрение точечного земледелия в растениеводстве, сужает доступ бизнесменов к необходимым геоинформационным и иным информационным ресурсам, в том числе торговым биржам, а это важная часть работы по увеличению производства сельхозпродукции.

«Нередки случаи сбоев интернет-соединений в районных центрах и сельских населенных пунктах. Это говорит или о недостаточном качестве оборудования или о его низкой пропускной способности, что в значительной степени препятствует получению в сельских школах качественного образования, создает затруднения работе социальных, медицинских и правоохранительных структур. Думается, нам необходимо обратить внимание заинтересованных ведомств на то, что, построив сети, мы должны организовать и представлять необходимые сервисные услуги. Думается, будет обоснованным решением предложить правительству создать межведомственную комиссию по информатизации с активным режимом работы», — добавил Божко.

По данным вице-спикера, в настоящее время в стране услуги широкополосного интернета в сельской местности доступны в 117 городах и 3324 сельских населенных пунктах.