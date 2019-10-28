Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматы, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«Департаментом КНБ РК по г.Алматы ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнили спецслужбы, 24 октября в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан житель Алматы «А», которого подозревают в организации лаборатории.

«В помещении лаборатории изъяты около 2 кг синтетических наркотиков (в эквиваленте около 2 тыс. разовых доз) и 526 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу. Сбыт готового психотропного препарата осуществлялся посредством интернет-магазинов в социальных мессенджерах Telegram и VIPole. По месту проживания задержанного «А» также изъяты визитные карточки и зажигалки с логотипом одного из крупнейших интернет-магазинов по сбыту наркотиков «Алтын Орда», — сказано в сообщении.

Департаментом КНБ РК по Алматы начато расследование по части 3 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК.

«Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается. Мероприятия осуществлялись совместно с прокуратурой Алматы, которой обеспечивался жесткий надзор за законностью проводимой органами национальной безопасности спецоперации», — добавили в КНБ.