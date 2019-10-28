Токаев подписал закон о ратификации рамочного соглашения с Северным инвестбанком

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации рамочного соглашения с Северным инвестиционным банком (СИБ), сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Напомним, 11 сентября 2017 года МИА КазТАГ информировало о том, что СИБ может стать партнером Казахстана. Тогда в министерстве национальной экономики (МНЭ) РК отмечали, что МНЭ и СИБ будут работать над заключением рамочного соглашения. При этом подробности переговоров не раскрывались.

4 октября 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что правительство Казахстана намерено внести на рассмотрение президента проект указа «О подписании рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан». Тогда отмечалось, что доходы СИБ планируют в Казахстане освободить от налогов.

Соглашение было подписано в Хельсинки 16 октября.

29 ноября проект закона «О ратификации рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующее деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан» был внесен на рассмотрение мажилиса.

17 октября 2019 года парламент Казахстана одобрил ратификацию рамочного соглашения с Северным инвестиционным банком.

СИБ – многосторонний банк развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-партнерам компаний из стран Северной Европы). СИБ имеет значительный кредитный портфель в сфере окружающей среды за пределами своих стран-членов, в том числе регионах Балтийского и Баренцева морей.