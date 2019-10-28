Т12,3 млрд просят на три года в Казахстане на антикоррупционную экспертизу проектов НПА

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Т12,3 млрд просят на три года в Казахстане на антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов (НПА), передает корреспондент агентства.

В частности, антикоррупционная служба по бюджетной программе «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА» в 2020 году просит выделить Т3 970 816 тыс., в 2021 и 2022 года – по Т4 170 031 тыс. ежегодно.

В качестве задачи, для выполнения которой просят выделить средства, указано «выявление и устранение коррупционных предпосылок на стадии принятия нормативного правового акта». В антикоррупционном ведомстве ожидают, что количество проектов НПА в 2020 году составит 2 тыс., в 2021 году – 2,5 тыс., а в 2022 году – 3 тыс.

Напомним, 11 октября председатель правления Фонда парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова сообщила о том, что в Казахстане инициировано возрождение антикоррупционной экспертизы по проверке проектов НПА на соответствие законодательству, которая была упразднена в 2014 году. Она уточнила, что ранее эту работу проводили путем государственных закупок ведомством, таким как институт законодательства при министерстве юстиции и другие. Теперь, по словам Баталовой, данную работу агентство по противодействию коррупции предлагает передать независимым экспертам, представителям гражданского сектора, в том числе сотрудникам государственных органов.