Глава «Алматыметрокурылыс» заявил о «заказе» его уголовного преследования

Алматы. 28 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. О заказе уголовного преследования в отношении него заявил председатель совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрат Реимов.

«Сегодня существует два уголовных дела, по которым я так или иначе прохожу подозреваемым. Дела абсолютно разные, и объединение их департаментом полиции Алматы в одно свидетельствуют о том, что в отношении меня поступил «заказ»», — сказал Реимов на пресс-конференции в понедельник.

По словам Реимова, оба уголовных дела надуманны и имеют природу гражданско-правовых отношений.

Так, в частности, во взаимоотношениях между АО «Bank RBK» (уголовное дело возбуждено по заявлению главы финансового института) и корпорацией MAG, где Раимов является собственником, имеются договоры банковского займа, обеспеченные залогами, генеральное соглашение о погашении задолженности (путем зачета), решения суда в пользу банка, судебными исполнителями ведется производство по гражданскому делу. Эти факты, как говорит Реимов, следствием не учитываются.

Что касается второго уголовного дела по заявлению ТОО «ДК-Инвестмент» (владелец Динмухамед Идрисов) о невозврате строительной компанией «Инженерная поддержка» (где владельцем также является Реимов) 80% акций АО «Алматыметрокурылыс», то первоначально ставился вопрос о передаче 39% акций, также у АО «Алматыметрокурылыс» имеется задолженность перед «ДК-Инвестмент» в размере Т1,5 млрд, заем, по словам спикера, пошел на пополнение оборотных средств АО.

«Договор заключен о передаче 39% акций, мы готовы их передать. Механизм таков, что по бирже должны пройти два приказа – о списании ценных бумаг и о зачислении их второй стороной. Но приказа о зачислении ценных бумаг от Идрисова не поступало. Что касается долга в Т1,5 млрд, АО «Метрокурылыс» готово его погасить, но нет готовности со стороны кредитора, он не садится с нами за стол переговоров, я не встречался с Идрисовым с марта 2019 года. Если Идрисов предоставит документ, из которого явствует, что я должен передать ему 80% акций, я их незамедлительно передам», — говорит Раимов.

«Складывается ситуация, что сегодня полиция используется одними бизнесменами, чтобы завладеть имуществом других, прокуратура этому потворствует, давление на Реимова продолжается. Мы ставим вопрос перед прокуратурой Алматы о прекращении обоих уголовных дел», — прокомментировал ситуацию адвокат Джохар Утебеков.

Между тем, Раимов опасается, что данные уголовные дела могут каким-то образом сказаться на деятельности АО «Алматыметрокурылыс».

«Не думаю, что строительство метро остановится, но учитывая, что я не могу предположить, какие действия могут предпринять правоохранительные органы, опасения работников о каких-либо проблемах в работе метрополитена могут оправдаться. Сегодня арест наложен на 80% акций АО», — подчеркнул Раимов.

Вместе с этим он сказал, что на данный момент строительство двух станций алматинского метрополитена идет по графику, и если будет своевременное финансирование, то работы будут завершены к концу 2020 года.

Сегодня 100% акций АО «Алматыметрокурылыс» является строительная компания «Инженерная поддержка».

Напомним, 24 октября работники «Алматыметроқұрылыс» заявили о том, что уголовное преследование председателя Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро. 25 октября ситуацию прокомментировали в КГБ «Метрополитен», где заявили, что причин для приостановки строительства нет.