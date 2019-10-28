Военное сотрудничество обсудят министры обороны стран СНГ в Баку 30 октября

Алматы. 28 октября. КазТАГ — Военное сотрудничество обсудят министры обороны стран-членов Содружества независимых государств (СНГ) в Баку 30 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«30 октября в Баку состоится очередное заседание совета министров обороны стран-членов СНГ. (…) На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в мероприятии примут участие министры обороны: Азербайджана – Закир Гасанов, России – Сергей Шойгу, Беларуси – Андрей Равков, Казахстана – Нурлан Ермекбаев, Узбекистана – Баходир Курбанов, Таджикистана – Мирзо Шерали и начальник генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиев.