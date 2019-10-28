Похолодание ожидается в западных и северных областях Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ — Похолодание ожидается в западных и северных областях Казахстана 29-31 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Заканчивается октябрь, а с ним и аномальное тепло. Западные тропосферные потоки, приносившие теплый и влажный воздух с Атлантики, начинают постепенно меняться на северо-западные. Поэтому в последние дни октября в Казахстане сначала в западных, а затем в северных областях ожидается понижение температуры до климатической нормы», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Согласно прогнозу, в последние дни октября в Казахстане сначала в западных, а затем в северных областях также ожидается дождь с переходом в снег.