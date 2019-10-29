Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Анахронизмом считает миграционную регистрацию иностранцев президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Если мы действительно хотим усилить инвестиционную и туристическую привлекательность крупных городов и страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы в среду.

Он отметил, что помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация – это источник большой коррупции, что, конечно, отрицательно сказывается на репутации страны в целом и самой Алматы.

«Сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля – это и есть миграционная регистрация. Иначе для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорили? Правительству следует решить этот вопрос до нового года. Как мне уже доложил министр внутренних дел, готовность к этому имеется», — добавил глава государства.