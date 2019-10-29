Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Критике деятельность индустриальной зоны Алматы подверг президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В индустриальной зоне Алматы зарегистрировано 33 компании, инвестировано Т156 млрд. Вместе с тем за семь лет с момента ее создания в эксплуатацию введено лишь шесть новых предприятий, в этом году начал работать всего один небольшой завод», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы во вторник.

По его мнению, передовыми из всех реализованных в индустриальной зоне проектов являются лишь два предприятия: завод по производству инженерных систем безопасности и по производству кабельной продукции.

«Нужно увеличить заполняемость индустриальной зоны новыми проектами, они должны быть в первую очередь высокотехнологичными и ориентированными на экспорт», — подчеркнул Токаев.

Оценивая вклад Алматы в экономику Казахстана, президент сообщил, что за последние пять лет валовый региональный продукт (ВРП) города в номинальном выражении вырос в 1,7 раза – с Т7 трлн в 2013 году до Т12 трлн в 2018 году, последний годовой реальный темп роста ВРП составил 4%. Он отметил, что у города «имеется значительный потенциал».

Между тем аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, представляя президенту проблемные вопросы развития города, просил его поддержки в решении вопроса по расширению индустриальной зоны Алматы, которая, по словам акима, «является якорным проектом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест».

«До конца года будут запущены семь предприятий и создано около 1,5 тыс. рабочих мест. Имеются новые потенциальные инвесторы и четкие планы для освоения свободных участков (153 га). Но прогнозные планы показывают, что в среднесрочный период для создания новых производств будет не хватать земель. В этой связи на опережение необходимо уже сейчас приступить к расширению территории индустриальной зоны (дополнительно 190 га). Это потребует внесения изменений в Земельный кодекс, которые позволят изымать земельные участки под индустриальные зоны для государственных нужд, по аналогии с СЭЗ», — считает Сагинтаев.