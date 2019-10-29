Токаев объявил выговор первому замакима Алматы из-за погибших саженцев яблони

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Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Загубленные саженцы яблони стали причиной выговора первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Никакой критики не выдерживает инцидент с брошенными на склоне Кок-Тобе саженцами яблони. В связи с этим объявляю выговор первому заместителю акима Ерлану Кожагапанову. Благое дело превратили в фарс. Взялся за дело – надо было делать. Не получается – не берись», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы в среду.

Говоря о сохранении зеленых насаждений, президент привел в пример Швейцарию

«Мне пришлось три года работать в Швейцарии. Там незаконная вырубка деревьев и даже одного дерева является тяжким преступлением, так как это достояние всего народа», — подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, глава государства призвал прекратить «любимое занятие казахстанцев – рубить деревья».

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«Что это у нас за привычка – деревья рубить? Сейчас компенсационная посадка составляет пять деревьев за одно срубленное, считаю надо довести ее до 8-10», — считает Токаев.

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