Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. К концу 2019 года в Казахстане будут работать 87 возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Выработка энергии объектами ВИЭ за девять месяцев текущего года составила 1,65 млрд кВт/ч, ее доля составляет около 2,2% внутреннего рынка энергии. Годовой плановый показатель в объеме 2,4 млрд кВт/ч будет выполнен. По итогам 2019 года в стране будет действовать 87 объектов ВИЭ мощностью 1042 МВт», — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник

По расчетам минэнерго, по итогам 2020 года в системе будет работать 108 объектов мощностью 1610 МВт, к концу 2024 года в энергосистеме мощностей возобновляемой энергии будет не менее 3 тыс. МВт.

«Размещение объектов возобновляемых энергоисточников в регионах ведется с учетом ресурсного потенциала, потребности в электроэнергии, максимально допустимых мощностей по зонам единой электроэнергетической системы и с учетом готовности инфраструктуры. Исходя из этого, наибольшее количество мощностей расположено в Алматинской (27 объектов, мощность 263 МВт), Жамбылской (11 объектов, 170 МВт) и в Карагандинской (шесть объектов, 192 МВт) областях», — конкретизировал Бозумбаев.

Документами системы госпланирования поставлены следующие цели: довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 3% в 2020 году, до 6% в 2025 году, до 10% – к 2030 году, к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления Казахстана.