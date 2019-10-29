Кабмин одобрил проект соглашения о проведении министерской конференции ВТО в Нур-Султане

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Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана одобрило проект соглашения о проведении министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

Ожидается, что XII министерская конференция ВТО пройдет в столице Казахстана в период с 8 по 11 июня 2020 года.

Власти Казахстана берут на себя все организационные вопросы, обязуются обеспечить размещение членов делегаций в гостиницах «по разумным коммерческим ставкам», предоставляют автомобили с водителями для использования в официальных целях ВТО в период конференции и подготовительных миссий.

При этом, финансовый вклад ВТО в организацию и проведение конференции не должен будет превышать 1,2 млн швейцарских франков.

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