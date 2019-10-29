Министр Бахыт Султанов получил еще один пост

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Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов получил еще один пост, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Правительство постановило МТИ и комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов обеспечить избрание Султанова в состав совета директоров АО «Центр развития торговой политики «QazTrade».

Султанов занимает пост главы МТИ с июня 2019 года. До этого он с ноября 2018 года по июнь 2019 года был акимом Нур-Султана, а еще раньше – с августа 2014 года по сентябрь 2018 года возглавлял министерство финансов Казахстана.

Напомним, 10 сентября МИА КазТАГ сообщало о том, что АО «Центр развития торговой политики» переименовано в АО «Центр развития торговой политики «QazTrade». QazTrade выступает в роли агента между экспортерами и государственными органами Казахстана.

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