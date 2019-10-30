Есть ли шанс у Казахстана стать идеальным государством для пенсионеров?

Случайность это или совпадение, но именно компактные страны, с небольшим количеством жителей, имеют больше шансов создать справедливую пенсионную модель

Эксперты назвали лучшие пенсионные системы в мире. В числе лидеров оказались те, которые более всего ориентированы на удовлетворение жизненных потребностей людей старшего возраста. В Нидерландах и Дании, которые признаны в Исследовании «Глобальный пенсионный индекс» самыми лучшими, создано много благ для пенсионеров.

В ТОП-10 попала даже пенсионная система Чили, где сегодня проходят народные волнения – люди требуют улучшения жизни. Именно из этой страны в свое время как ноу-хау была ввезена в Казахстан идея создания накопительной пенсионной системы.

В числе аутсайдеров оказались Мексика, Филиппины, Турция, Аргентина и Таиланд, где охват населения добровольными или накопительными фондами небольшой, а минимальная пенсия от государства действительно не способна удовлетворить даже минимальные запросы стариков.

Кто лучше, кто — хуже?

Итак, авторы рейтинга классифицировали представленные ими страны (каждый год список пополняется все новыми участниками) следующим образом.

Пенсионная система развита, обеспечивает хорошую финансовую поддержку пенсионерам и отличающаяся устойчивостью и высоким уровнем целостности: Нидерланды и Дания.

Пенсионная система обладает многими плюсами, но требующая доработок: Австралия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария и Германия.

Пенсионная система, которая обладает рядом положительных черт, но одновременно нуждается в устранении ряда недостатков, которые в длительной перспективе грозят их устойчивости: Гонконг, США, Малайзия, Франция, Перу, Колумбия, Польша, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Австрия, ЮАР, Италия и Индонезия.

Пенсионные системы, обладающие не только рядом необходимых функций, но и серьезными упущениями, без устранения которых их будущее под вопросом: Южная Корея, Китай, Япония, Индия, Мексика, Филиппины, Турция, Аргентина и Таиланд.

Рай для пенсионеров — здесь

Нидерланды уже второй год подряд возглавляют рейтинг стран с лучшей пенсионной системой. Пенсионные выплаты в стране включают в себя государственную пенсию с фиксированной ставкой (аналог нашей базовой пенсии) и профессиональную пенсию, исчисляемую по трудовым договорам, которые имеют большинство работников. «Пенсионная система может быть улучшена за счет снижения уровня задолженности домохозяйств, роста рабочей силы и повышения трудовой занятости лиц, вступающих в пенсионных возраст», — говорится в «Глобальном пенсионном индексе».

Между тем в этой стране более восьми лет продолжаются переговоры профсоюзов и работодателей по соглашению о пенсиях. Страна реально стоит перед необходимостью проведения пенсионной реформы: нужно еще поднять пенсионный возраст, поскольку никто не желает сокращения пенсионных выплат. Правительство намерено оказать поддержку пенсионным фондам лишь в том случае, если будет принята новая система. Профсоюзы тормозят принятие решения, но у них свой аргумент: повышение пенсионного возраста, в рамках реформы, заставит людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, слишком долго работать на тяжелых работах.

В общем, какой пенсионной системой обзаведутся в итоге Нидерланды, пока нет ясности.

Что касается второго лидера, Дании, то она, вероятно, уступила свое первенство, которое удавалось сохранять на протяжении 2012-2017 годов, ненадолго. Она по-прежнему лидирует по отношению минимальной пенсии к средней зарплате. Но нет пределов совершенству.

Пенсионная система Дании может выглядеть еще более респектабельнее за счёт повышение уровня сбережений населения и сокращения задолженности домохозяйств. И авторы рейтинга ей так же, как и Нидерландам, советуют поднажать на увеличение занятости населения предпенсионного возраста.

А что же Казахстан?

Пенсионная система Казахстана не является ни лучшей, ни худшей в мире. Центр финансовых исследований университета Монаша (Мельбурн, Австралия) и консалтинговая компания Mercer, авторы глобального рейтинга, пока не удостоили внимания нашу страну.

Конечно, они ее изучают, присматриваются, такого просто не может быть, чтобы они, претендуя на глобальность, даже не слышали о Казахстане. И они, видимо, в затруднении.

С одной стороны, эта центральноазиатская страна обкатывает пенсионную систему по чилийскому опыту, а чилийский опыт не так уж и плох, если страна пробралась в десятку лучших стран в этом рейтинге. Более того, сегодня Казахстан уже говорит о многокомпонентной пенсии, как это сделано в других прогрессивных с точки зрения отношения к пенсионерам, странах. С другой стороны, если учитывать явно прослеживающийся тренд с компактным, немногочисленным населением, то мы уже могли бы добиться куда более значимых успехов в пенсионной сфере. Тут, например, России и Украине за нами не угнаться.

Для того, чтобы включить Казахстан в рейтинг и дать ему оценку, требуется время. В пенсионный индекс пока не вошла ни одна из стран бывшего Союза. Возможно, авторам рейтинга, раз уже отработана методика оценки пенсионных систем, нужно создать рейтинг стран с молодыми пенсионными системами.

Безусловно, опыт нашей страны в построении новой пенсионной системы заслуживает внимания международных экспертов, нам требуется независимая оценка, какой бы она ни оказалась в итоге, пусть даже мало комплиментарная или критичная.

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Авторы глобального рейтинга признают, что, несмотря на то, что можно назвать пенсионные системы двух десятков стран в мире лучшими, они не являются идеальными и требуют усовершенствования.

Думается, создать идеальную систему невозможно в принципе по той простой причине, что она, в идеале, должна удовлетворять не только потребности пенсионеров, но и не быть обузой для государства. Все страны ищут этот баланс, с разным успехом, но практика показывает, что вторая задача – не быть обузой для государства – всегда приоритетнее. Отсюда – накопительные, добровольные компоненты, повышение пенсионного возраста, стимулирование выхода на пенсию как можно позже и пр.

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