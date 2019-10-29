Комитет гособоронзаказа создан в Казахстане

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Новый комитет создан в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает корреспондент МИА КазТАГ.

В частности, в положении о МИИР РК появился подпункт 8: «Комитет государственного оборонного заказа министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

Соответственно, новые функции появились и у центрального аппарата, а также ведомств МИИР: организация и осуществление взаимодействия с вооруженными силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями, специальными государственными и правоохранительными органами Республики Казахстан в области оборонной промышленности; утверждение реестра отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа; осуществление руководства в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа; разработка правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа; разработка правил ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с антимонопольным органом; формирование и ведение реестра отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа; осуществление выбора исполнителя государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа; формирование государственного оборонного заказа и доведение задания утвержденного государственного оборонного заказа до исполнителей государственного оборонного заказа; заключение договора на выполнение государственного оборонного заказа с исполнителем государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа; осуществление финансирования государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа; принятие решения о перераспределении бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных законодательством, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа; обеспечение товарами (продукцией) военного назначения и товарами (продукцией) двойного назначения (применения) получателей государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа; распределение государственным учреждениям получателя государственного оборонного заказа товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа; осуществление контроля и межотраслевая координация за выполнением государственного оборонного заказа.