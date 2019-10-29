Эксперт из Бишкека объяснил расчет суммы возможных откатов за поставки казахстанского угля

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Кыргызский общественный деятель, эксперт по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Расул Умбеталиев объяснил расчет суммы возможных откатов за поставки казахстанского угля на ТЭЦ города Бишкек.

«Сумма в $6 млн – это разница денежных средств между схемой, согласно которой ОАО «Электрические станции» закупали бы напрямую у АО «Шубаркуль Комир», одним из владельцем которого является Алиджан Ибрагимов (казахстанский предприниматель – КазТАГ) и существовавшей схемой поставок. Возможно, эта сумма предназначается для кыргызстанских чиновников за то, чтобы они посодействовали казахстанскому олигарху в выигрыше конкурса по поставке 400 тыс. тонн угля на ТЭЦ Бишкека из Шубаркульского месторождения, «распечатыванию» складов и закрытию уголовных дел по поставкам угля со стороны «Прогресс Компани» и «Рассвет Компани», — прокомментировал Умбеталиев для МИА КазТАГ свой пост на странице в Facebook.

Бэк этой истории, продолжил эксперт, весьма примечателен.

«До 2001 года, когда власти реструктуризировали АО «Кыргызэнерго» Кыргызстан и Казахстан работали в рамках межправительственных соглашений, согласно которым мы поставляли электроэнергию в Казахстан в летнее время, тем самым, давая поливную воду для орошения сельскохозяйственных плантаций юго-западных регионов РК в вегетационный период, а Казахстан в зимнее время за это поставлял Кыргызстану уголь, мазут и газ. По этому соглашению казахстанский уголь отгружался на ТЭЦ Бишкека по $16 за тонну», — подчеркнул собеседник агентства.

После разрыва межправительственных соглашений, дополнил спикер, ОАО «Электрические станции» начало закупать казахстанский уголь из Шубаркуля через кыргызские посреднические компании ОсОО «Прогресс Компани» и ОсОО «Рассвет Компани» (Болот Абиров) с 2013 по 2018 годы, а с 2019 года – у казахстанской компании ТОО «КонтактУглеПром» (Алиджан Ибрагимов).

«Но самое интересное, что уже по цене $53-56 за тонну», — акцентировал Умбеталиев.

При этом, поясняет эксперт, многим известно, что оптовая отпускная цена шубаркульского угля – $10-12 за тонну.

«Конечно, нужно приплюсовать к ней еще $10-12 за доставку угля, растаможку и другие накладные расходы до станции «Луговая» на кыргызско-казахстанской границе. То есть, если все рассчитать правильно, то ТЭЦ Бишкека мог бы закупать топливо напрямую у АО «Шубарколь Комир» по цене $34-36 за тонну», — уверен собеседник агентства.

А разница в $19-20 между той ценой, по которой ТЭЦ мог бы закупать топливо напрямую у АО «Шубарколь Комир», и ценой, по которой уголь поставляет ТОО «КонтактУглеПром», по словам спикера, возможно, оседала в карманах представителей госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Нацэнергохолдинга и «Электрических станций», которые в составе госкомиссии 2-9 июля 2019 года изучили четыре казахстанские компании, добывающие каменный уголь марок «Д», «ДГ» и «Г».

«Правительственные чиновники, руководители государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, Нацэнергохолдинга, ОАО «Электричские станции» предоставили право ТОО «КонтактУглеПром», несмотря на грубейшие нарушения закона «О госзакупках» и квалификационных требований закупающей организации, поставлять уголь на ТЭЦ Бишкека в обход конкурентов», — отметил Умбеталиев.

В свою очередь, уточнил эксперт, представители «Электрических станций» уверяли, что ТОО «КонтактУглеПром» постоянно требует от кыргызстанской стороны 100% предоплаты.

«Как член конкурсной комиссии по закупкам угля для ТЭЦ города Бишкек я имел доступ ко всем документам, которые связаны с данными поставками. Схема легко отслеживаема. АО «Шубарколь Комир» подписывает договоры с ОсОО «Прогресс Компани» и ОсОО «Рассвет Компани» на поставку угля для ТЭЦ города Бишкек. Причем, в этих самых договорах четко прописано, что предоплата осуществляется только на одну партию угля. Одна партия – это состав из 45-50 вагонов, порядка 3 тыс. тонн угля. В дальнейшем не предусмотрено никакой предоплаты за поставляемый уголь», — аргументирует собеседник.

Вся эта коррупционная схема всплыла, заметил спикер, именно сегодня, когда в отношении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заведено уголовное дело по факту незаконных поставок угля на ТЭЦ Бишкека.

«И дело, о котором, я вам рассказал в процессе следствия еще пополнится не менее интересными деталями», — подытожил Умбеталиев.

Напомним, ранее Умбеталиев в своем посте на странице в Facebook обвинил казахстанского олигарха Алиджана Ибрагимова в том, что он за $6 млн купил право поставлять уголь на ТЭЦ города Бишкек в обход конкурентов.

«Незаконная поставка угля на ТЭЦ Бишкека при строгом соблюдении прежних устойчивых коррупционных «серых» схем казахской компанией ТОО «КонтактУглеПром» марки «Д» в объеме 400 тыс. тонн на сумму 1,42 млрд сомов – это заранее спланированная политическая акция», — написал он.

По делу о незаконных поставках с 2014 по 2017 годы угля на ТЭЦ Бишкека со стороны «Прогресс Компани» и «Рассвет Компани» 17 июня 2019 года военной прокуратурой при генеральной прокуратуре КР были возбуждены уголовные дела. Их фигурантами стали первый заместитель председателя Нацэнергохолдинга Абдылда Исраилов и председатель ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев.

В начале сентября 2019 года ОАО «Электрические станции» определили на конкурсной основе ТОО «КонтактУглеПром» как поставщика угля для ТЭЦ города Бишкек на осенне-зимний отопительный период 2019-2020 годов. ТОО обязалось поставить 400 тыс. тонн угля марок «Д», «ДГ» и «Г» за 1,027 млрд сомов до станции «Луговая».

ОАО «Электрические станции» – генерирующая компания, вырабатывает 98% всей электроэнергии Кыргызстана, обеспечивает ею внутренних и зарубежных потребителей. В состав компании входят семь ГЭС и две ТЭЦ. Ежегодная выработка – от 12 до 14 млрд кВт/ч.