Неудовлетворительным показателем назвал Токаев ввод одной новой школы в год в Алматы

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Неудовлетворительным показателем назвал ввод одной новой школы в год в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«За пять лет в Алматы построено всего пять школ на 4,2 тыс. мест, то есть одна школа в год. Наверное, это неудовлетворительный показатель, согласитесь. Количество детей будет только увеличиваться, поэтому готовить инфраструктуру нужно уже сегодня», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы во вторник.

По данным, озвученным президентом, дефицит ученических мест в общеобразовательных школах Алматы составляет более 37 тыс.: в начальных классах отдельных школ занимается до 40 детей, а «в классе школы №173, как мне сказали, количество учеников выросло почти до 50». Также глава государства сообщил, что из 202 школ Алматы 43 (21%) требуют капитального ремонта и завтра могут стать аварийными.

Не менее острым является обеспечение алматинцев местами в детских садах – в очереди стоят 57 тыс. детей.

«Нужно ускорить темпы ввода новых организаций дошкольного образования, используя методы государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках ГЧП в сфере здравоохранения и образования не реализован ни один проект по строительству или оснащению объектов. Другие регионы двигаются в этом направлении гораздо успешнее. Это тоже проблема акимата», — резюмировал Токаев.