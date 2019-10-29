Ввозить в Казахстан электробусы стоит по нулевой таможенной ставке – Токаев

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Ввозить в страну электробусы стоит по нулевой таможенной ставке, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Общественность Алматы высказывает обеспокоенность по качеству воздуха. На автотранспорт приходится 60% выбросов, поэтому необходимо завершить работу по переводу общественного транспорта на газ или иные экологичные виды топлива. Правительству следует рассмотреть вопрос ввоза автомобилей с электродвигателями по нулевым таможенным ставкам. Речь идет об общественном транспорте, автобусах, изучите этот вопрос», — дал поручение Токаев первому вице-премьеру – министру финансов Алихану Смаилову в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Алматы во вторник.

В свою очередь аким Алматы Бахытжан Сагинтаев сказал, что переговоры с производителями электробусов ведутся.

«Естественно, стоимость их выше. И это потом ложится на бюджет в части субсидирования. Мы же не можем (ввести разные тарифы на проезд – КазТАГ): едешь на электробусе – платишь по одному тарифу, а если на обычном – то меньше. Каждый раз, когда поставщики приходят, мы с ними ведем переговоры, чтобы они снизили. В ближайшее время на улицы выедет 10 электробусов, на следующий год желающие есть», — уточнил Сагинтаев.