Ввозить в Казахстан электробусы стоит по нулевой таможенной ставке – Токаев

Новости 57 0
Самый страшный из страхов – предварительный Самый страшный из страхов – предварительный
10416

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Ввозить в страну электробусы стоит по нулевой таможенной ставке, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Общественность Алматы высказывает обеспокоенность по качеству воздуха. На автотранспорт приходится 60% выбросов, поэтому необходимо завершить работу по переводу общественного транспорта на газ или иные экологичные виды топлива. Правительству следует рассмотреть вопрос ввоза автомобилей с электродвигателями по нулевым таможенным ставкам. Речь идет об общественном транспорте, автобусах, изучите этот вопрос», — дал поручение Токаев первому вице-премьеру – министру финансов Алихану Смаилову в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Алматы во вторник.

В свою очередь аким Алматы Бахытжан Сагинтаев сказал, что переговоры с производителями электробусов ведутся.

«Естественно, стоимость их выше. И это потом ложится на бюджет в части субсидирования. Мы же не можем (ввести разные тарифы на проезд – КазТАГ): едешь на электробусе – платишь по одному тарифу, а если на обычном – то меньше. Каждый раз, когда поставщики приходят, мы с ними ведем переговоры, чтобы они снизили. В ближайшее время на улицы выедет 10 электробусов, на следующий год желающие есть», — уточнил Сагинтаев.

Похожие материалы:

  1. Неудовлетворительным показателем назвал Токаев ввод одной новой школы в год в Алматы
  2. Системные проблемы в сфере привлечения инвестиций в Казахстан назвал Токаев
  3. «Сегодня перед партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг президента страны Токаева». «Токаев подписал сам себе административный приговор». «Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил»
  4. Инвестирование денег ЕНПФ в облигации КТЖ по ставке 11,5% соответствует рынку
  5. Токаев и Бердымухамедов обсудили ситуацию в регионе

Новости партнеров

Загрузка...