Казахстанской нефтью Лукашенко шантажирует Россию? 29.10.2019 16:08 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 76 0 Олег Егоров о нефтяных вопросах ЕАЭС, которые не могут быть решены без учёта политических интересов Москвы Похожие материалы: Лукашенко обозначил основные проблемы ЕАЭС Вызовы мировой экономики ЕАЭС должен использовать себе во благо – Лукашенко Лукашенко предложил казахстанскому бизнесу войти в акционерный капитал «Гомсельмаш» Белорусский Duty freе откроют в МЦПС «Хоргос» во время визита Лукашенко в Казахстан Против вывоза казахстанской нефти на реэкспорт выступает минэнерго