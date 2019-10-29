Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Осадки в виде дождя ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Местами ожидается усиление ветра, туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура днем +11+13, ночью +7+9.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +19+21, ночью +6+8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура днем +22+24, ночью +8+10.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются небольшие осадки, также ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Днем +5+10, ночью +2+7.

В Павлодарской области местами ожидается небольшой дождь, также ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – порывы 23-28 м/с. Днем +11+16, ночью +5+10.

В Костанайской области местами ожидается небольшой дождь, также ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – порывы 23-28 м/с, местами – туман. Днем +7+12, ночью +5+10.

В Акмолинской области местами ожидается небольшой дождь, также ожидается усиление ветра ночью 15-20, местами – порывы 23-28 м/с, днем местами – 15-20 м/с. Днем +8+13, ночью +6+11.

В Карагандинской области ночью местами ожидается небольшой дождь, местами – усиление ветра 15-20, порывы 23-25 м/с, ночью и утром местами – туман. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются осадки, местами – усиление ветра 15-20, порывы 23-25 м/с. Днем +11+16, ночью +3+8.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +16+21, ночью +5+10.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Мангистауской области днем местами ожидается дождь, ночью местами – туман. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой дождь. Днем +8+13, ночью +4+9.

В Туркестанской области днем +20+25, ночью +2+7.

В Кызылординской области днем +18+23, ночью +1+6.

В Алматинской области днем +17+22, ночью +3+8.

«В ближайшие сутки на отдельных горных реках востока ожидается дальнейшее увеличение водности, на реках юга, юго-востока республики будет наблюдаться колебание водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.