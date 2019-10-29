Погибший при погоне за браконьерами охотинспектор Кенжегулов посмертно награжден орденом

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Погибший при погоне за браконьерами инспектор Кызылординского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Адиль Кенжегулов посмертно награжден орденом «Айбын» ІІІ, сообщает пресс-служба Акорды.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Кенжегулова Адиля Шарапатдиновича – инспектора Кызылординского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (посмертно)», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева во вторник.

Напомним, Кенжегулов погиб 25 октября около 2.00 на территории Жалагашского района Кызылординской области во время рейдовых мероприятий при преследовании браконьеров. Причина несчастного случая – перевернулся автомобиль. Начато расследование.