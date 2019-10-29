Снижение ключевой ставки в РФ должно снизить давление на инфляцию в РК

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Снижение ключевой ставки в России должно удешевить импорт в Казахстан, тем самым снизив у нас давление на инфляцию, считает ведущий аналитик департамента прикладных исследований AERC (Центр исследований прикладной экономики) Еркебулан Есетов.

«При прочих равных условиях, снижение ключевой ставки в России должно удешевить российский импорт в Казахстан, тем самым снизить давление на инфляцию. На данный момент цены импортных поступлений продукции из стран Евразийского экономического союза (читайте РФ) в Казахстан в августе 2019 года к августу 2018 года выросли на 12,8%, что более чем в два раза превышает официальный уровень инфляции в стране за тот же период времени», — прокомментировал Есетов для КазТАГ сообщения о снижении ключевой ставки советом директоров Банка России на 50 базисных пунктов – до 6,5% годовых и сохранении Национальным банком Казахстана базовой ставки на уровне 9,25%.

При текущей инфляции в России в 4%, продолжил эксперт, реальная ставка в ее экономике равна 2,5%.

«В то время как в Казахстане при базовой ставке Нацбанка в 9,25% и текущей годовой инфляции в 5,3% реальная ставка равна 3,95%. Следовательно, дифференциал реальных ставок в экономиках Казахстана и России сейчас составляет 1,45% в пользу нашей страны», — констатирует собеседник агентства.

Другими словами, уточнил спикер, активы в экономике Казахстана в реальном выражении почти на полтора процентных пункта (п.п.) «прибыльнее», чем в России.

«Учитывая, что по показателям кредитных рисков (S&P, Moody’s, Fitch) страны находятся на одинаковых уровнях, это должно привести к снижению курса в паре RUB/KZT. Но вместо этого мы видим, что стоимость рубля в тенге находится около локальных максимумов. Следовательно, можно предположить, что такая устойчивость нацвалюты обусловлена участием регулятора в сдерживании курса тенге относительно к доллару», — полагает Есетов.

На вопрос, насколько сильно снижение ключевой ставки в России скажется на паре RUB/KZT, эксперт ответил, что «неощутимое».

«Как было изложено выше, при снижении ключевой ставки Центральным банком на 0,5 п.п. ожидалось бы небольшое укрепление тенге к рублю, но, с другой стороны, многие игроки рынка ожидают понижения и уже закладывают в цены предстоящее изменение процентной ставки. В итоге, данное решение ЦБ РФ не окажет значимого влияния на курс рубля по отношению к тенге», — резюмирует Есетов.

Напомним, ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 6,5% годовых, а накануне Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9,25%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорилось в сообщении Банка России.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9,25% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.» — сказал председатель Нацбанка Ерболат Досаев.