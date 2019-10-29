Порядка Т800 млрд необходимо на реализацию принципа «Город без окраин» в Алматы – аким

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка Т800 млрд необходимо на реализацию принципа «Город без окраин» в Алматы, сообщил аким города Бахытжан Сагинтаев.

«Для реализации проекта «Город без окраин», чтобы обеспечить высокие стандарты жизни алматинцев во всех районах, из всех источников в течение ближайших пяти лет необходимы вложения до Т800 млрд. В связи с этим прошу поручить правительству рассмотреть и утвердить план «Новый Алматы» на 2020-2024 годы», — сказал Сагинтаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева во вторник.

В связи с этим он выделил ряд имеющихся проблем. Так, системного решения требует вопрос бюджетного финансирования.

«Сегодня город сталкивается с серьезной нагрузкой на бюджет в целом. При этом рост социальных расходов не находит должного отражения в трансфертах из республиканского бюджета. Так, на развитие образования в трансфертах общего характера предусмотрено Т8,6 млрд при ежегодной потребности Т13,5 млрд, а на здравоохранение всего лишь Т1,2 млрд, тогда как в предыдущие годы направлялось не менее Т5 млрд. В этой связи, учитывая стратегические задачи, которые стоят перед городом, считаю, что системным решением вопроса бюджетной обеспеченности мегаполиса стало бы применение повышающего коэффициента с 1,25 до 1,4», — считает аким Алматы.

Также остро стоит вопрос дефицита свободных в городе земель.

«Каким образом нам видится решение этого вопроса? Во-первых, вы поддержали предложение акимата о вовлечении в экономический оборот более 400 га земель Фонда проблемных кредитов. Далее, можно вынести мощности газораспределительной станции (ГРС-2) с магистральным газопроводом, находящиеся рядом с активно застраиваемыми жилыми массивами Кок Жиек и Кемель, за пределы города. Будет освобождена территория более 100 га, которую можно использовать для строительства жилья, социальных объектов и парковых зон. Предварительно этот вопрос обсуждался с АО «КазТрансГаз Аймак». В этой связи просим дать поручение (АО «Фонд национального благосостояния – КазТАГ) «Самрук-Қазына» решить этот вопрос положительно», — обратился аким к президенту.

Вместе с тем есть ряд острых моментов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и недостаточностью их финансирования.

«В настоящее время, благодаря поддержке правительства, в городе продолжается строительство трех развязок (пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова, пр. Рыскулова – ул. Емцова, ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт) и трех пробивок улиц (два участка пр. Абая, ул. Саина до Акын Сара). Общая потребность из республиканского бюджета на 2020 год составляет Т28,6 млрд, правительство выделяет городу Т17,2 млрд. Вместе с тем для того, чтобы эти работы не затормозились, необходимо на опережение решить вопросы выкупа земельных участков для продолжения строительных работ. В этой связи прошу поручить министерству финансов предусмотреть при уточнении бюджетного цикла 2020-2021 гг. упреждающее выделение Т9,4 млрд на выкуп 124 участков. Если город не выкупит участки к 2021 году, тогда строительные работы на развязках и пробивке улиц вновь заморозятся», — добавил Сагинтаев.

Также он обратился к президенту с просьбой расширить индустриальную зоны Алматы, предусмотреть средства республиканского бюджета на 2020 год для строительства противоселевых плотин на реках Аюсай и Аксай, поручить «Самрук-Қазыне» ускорить прохождение всех процедур после разработки соответствующей документации для перевода ТЭЦ-2 на газовое отопление.