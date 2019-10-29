Снижение ключевой ставки в РФ может ослабить рубль к тенге

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Довольно существенное снижение ключевой ставки со стороны Центрального банка (ЦБ) России может ослабить рубль по отношению к тенге, считает эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев.

«Есть два момента, на которые необходимо обратить внимание. Первый, традиционно при снижении ключевой ставки ЦБ курс национальной валюты имеет тенденцию к ослаблению. Надо полагать, что после снижения ставки Банком России сразу на 0,50 б.п. рубль также будет слабеть в область 65-67 рублей за $1 с текущих уровней в 63-62 рубля. Второй, рубль/тенге является производной валютной парой, которая образуется путем нехитрой математической манипуляции – делением курса USD/KZT на USD/RUB. Результат и есть курс RUB/KZT», — прокомментировал Бейсембаев для КазТАГ решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых.

Последний рост пары RUB/KZT, продолжил эксперт, это результат расхождения в динамике этих курсов – укрепления рубля против доллара и ослабления тенге против доллара.

«Как итог, мы увидели рост в паре RUB/KZT в район отметки 6,0-6,10. Поэтому при условии, что тенге против доллара как минимум останется на нынешних уровнях, а USD/RUB начнет расти (ослабление рубля), то рубль против тенге будет падать. Второй вариант также приемлем, если рубль останется на месте, а тенге начнет укрепляться против доллара, то и RUB/KZT также будет падать», — прогнозирует собеседник агентства.

На вопрос, стоит ли ждать резкого удорожания рубля по отношению к тенге, спикер ответил, что «нет, не стоит».

«Между тенге и рублем сейчас существует большой дисконт. Тенге существенно перепродан по отношению к курсу рубля. Поэтому в худшем варианте мы можем позволить себе сейчас ничего не делать, а просто держать курс тенге на нынешних уровнях, безучастно наблюдая за ослаблением рубля против доллара (при условии, что это случится), а это, безусловно, выльется в падение рубля против тенге», — отметил Бейсембаев.

В опережающем ослаблении тенге, дополнил эксперт, сейчас нет никакого смысла и реального основания.

«К тому же и рост курса доллара выше Т400 может спровоцировать панику среди населения, что является крайне нежелательным явлением и больно ударит по казахстанской экономике», — предупреждает собеседник агентства.

На вопрос, как снижение ключевой ставки в России может сказаться на торговле между странами, спикер ответил, что «в целом при прочих равных условиях, указанных выше, последующее ослабление рубля при снижении процентной ставки позволит кросс-курсу RUB/KZT вернуться в диапазон 5,3-5,5, который воспринимается комфортным».

«А это уже повлияет на инфляцию в Казахстане, так как у нас с Россией отрицательный торговый баланс. Российский импорт больше, чем наш экспорт туда», — подчеркнул Бейсембаев.

В свою очередь, полагает эксперт, удорожание российской валюты в паре RUB/KZT делает товары из РФ дороже, тем самым раскручивая спираль инфляции в Казахстане.

«Вместе с тем утверждение о том, что ослабление тенге против рубля способно повысить конкурентоспособность казахстанского производства, мягко говоря, является лукавым, поскольку ничем, кроме удорожания импортной продукции, для нас не оборачивается», — заключил Бейсембаев.

Напомним, 25 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,5% годовых.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорилось в сообщении банка.