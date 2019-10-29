Токаев не согласен с возведением отеля на месте снесенного Дворца пионеров в Алматы

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев не согласен с возведением отеля Rixos Almaty на месте снесенного в 2006 году Дворца пионеров.

«Как коренной алматинец, я не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на пр. Абылай хана, огромной гостиницы (отеля Rixos Almaty – КазТАГ) на ул. Кабанбай батыра (на месте снесенного в 2006 году Дворца пионеров – КазТАГ) рядом с сосновым парком. (…) Таких примеров по Алматы немало», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы в среду.

Также он высказался о сносе кинотеатра «Алатау».

«Я не могу согласиться со сносом кинотеатра «Алатау». Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Знаковое здание для Алматы. Причем столько времени и усилий пришлось потратить на снос этого очень капитального сооружения. В сфере градостроительства в Алматы были допущены серьезные ошибки», — подчеркнул Токаев.

В этой же связи «спорным решением» глава государства назвал ликвидацию трамваев в Алматы: по его мнению, надо было отремонтировать пути, обновить подвижной состав и оставить трамвайное сообщение.

Исходя из этого, глава государства распорядился запретить плотную застройку в центральных частях Алматы, а вместо этого увеличивать количество парковых зон, а также прекратить «любимое занятие казахстанцев – рубить деревья».

«Что это у нас за привычка – деревья рубить? Сейчас компенсационная посадка составляет пять деревьев за одно срубленное. Считаю, надо довести ее до 8-10», — добавил Токаев.

Напомним, весной 2006 года стало известно о сносе Алматинского дворца школьников, в 1992 году переименованного в Алматинский городской дворец молодых талантов (на перекрестке ул. Кабанбай батыра и пр. Сейфуллина). Алматинский городской дворец пионеров и школьников носил имя Г. Муратбаева, с 1936 года он был городским Домом пионеров, с 1962 – Дворцом пионеров.