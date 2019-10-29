Представители ООН проинспектировали миротворческую базу Казахстана в Ливане

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Представители Организации объединенных наций (ООН) проинспектировали миротворческую базу Казахстана в Ливане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Миротворческую базу казахстанцев в Ливане, посетила инспекционная группа «Общей проверки готовности подразделений ООН». Целью инспекции была проверка исправности вооружения и военной техники, средств связи, оптических прицелов, имущества роты и соблюдения санитарно-гигиенических норм. По итогам проверки вторая сводная миротворческая рота отмечена в лучшую сторону среди всех миротворческих рот индийского батальона», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Вторая казахстанская миротворческая рота участвует в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в соответствии с соглашением о взаимопонимании между правительствами Казахстана и Индии «О порядке развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона». Как отметили в минобороны РК, за период нахождения в миссии казахстанцы уже закрепили за собой статус «миротворцев-профессионалов».

«Казахстанские военнослужащие очень отважные. Я нахожусь в этой миссии уже год, и имел радость познакомиться и работать как с первой казахстанской ротой, так и со второй. Меня поражает то, что в их глазах нет ни капли страха или сомнения. Первая ротация пришла выполнять миссию, совершенно не зная, каково это, и сразу, без замедлений приступила ко всем обязанностям. Как известно, во время службы второй роты, произошли серьезные инциденты: израильская армия нанесла ракетный удар по территории Ливана и массовые акты протеста демонстрантов, захватившие всю территорию Ливана», — отметил представитель Индонезии.

Командир контингента Индонезийской военной полиции ООН полковник Сони, который лично сопровождал инспекционную группу со штаба войск «Временные силы ООН в Ливане» отметил высокий уровень базы, где работают казахстанские миротворцы.

«В такие опасные моменты ООН ограничивает все движения, отменяются все патрули. Даже миротворческие базы не снабжаются водой, едой и другими потребностями. Даже при таких условиях казахстанцы встретили инспекционную группу на высоком уровне. При таких обстоятельствах нужно это учесть, не все так смогли бы», — подчеркнул Сони.