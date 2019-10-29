«Продкорпорация» РК изменила закупочные цены на пшеницу двух классов урожая 2019 года

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ — АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» (АО «НК «Продкорпорация») изменило закупочные цены на пшеницу двух классов урожая 2019 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В целях освежения и формирования резервного запаса зерна, а также обеспечения государства гарантированным объемом продовольственного зерна, «Продкорпорация» традиционно осуществляет закуп зерна нового урожая. Учитывая поручения правительства РК по обеспечению своевременного закупа зерна для стабилизации цен, обращения акиматов ряда областей о рассмотрении возможности увеличения ранее установленных «Продкорпорацией» закупочных цен, а также для активизации процесса закупа зерна, 28 октября 2019 года «Продкорпорация» объявила об изменении закупочных цен и качественных показателей на пшеницу (3 и 4 классов урожая 2019 года – КазТАГ)», — говорится в сообщении во вторник.

В частности, как уточнили в ведомстве, в зависимости от качественных показателей за одну тонну пшеницы 3 класса (Triticum aestivum L.) предлагается Т85 тыс. (для плательщиков НДС) и Т75 983 (для неплательщиков НДС); ранее этот показатель составлял – Т70 000-76 000 и Т62 500-67 857, соответственно.

«За одну тонну пшеницы 4 класса (Triticum aestivum L.) предлагается, в зависимости от качественных показателей, Т80 000-77 000 и Т71 429 и Т68 750, соответственно», — резюмируется в сообщении.