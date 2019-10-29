«Нахождение Первого Президента в ранге председателя Совета Безопасности и «Нур Отана» призвано в период транзита сохранять баланс и укрепить внутреннее единство элиты». «Реформирование экономической и политической систем неизбежно»

Сетевой Казахстан 29 октября 2019г.

IA — CENTR . RU . Уразгали СЕЛЬТЕЕВ – «Для чего Н.Назарбаев провел заседание фракции партии «Нур Отан»?» — Ответ здесь один – запускается реальный процесс партизации власти. Однако, судя по публикациям в СМИ и социальных сетях, этот вопрос вызвал растерянность и неясность в общественном восприятии. Как следствие, возникли очередные информационные спекуляции со стороны тех, кто далек от понимания внутриполитических трендов. Что наблюдается по факту? Многие пытаются упростить и преподносят любое событие с участием Нурсултана НАЗАРБАЕВА либо в контексте некоего «двоевластия», либо как возвращение к непосредственному управлению страной. Во-первых, и то и другое безосновательно и наивно, поскольку абсолютно противоречит целям и задачам процесса преемничества. Во-вторых, нахождение Первого Президента в ранге председателя Совета Безопасности и «Нур Отана» призвано в период транзита сохранять баланс и укрепить внутреннее единство элиты. Сплотить ее вокруг Главы государства К.Токаева, который был избран президентом от партии «Нур Отан» и входит в ее руководящий состав (Бюро Политсовета).

TENGRINEWS . KZ . Айдос УКИБАЙ, пресс-секретарь Первого Президента – Елбасы – «Будущее уже наступило. Что я думаю о книге Карима Масимова» — Одним из первых мне посчастливилось получить книгу Карима Кажимкановича МАСИМОВА «Следующий властелин мира. Искусственный интеллект». Несмотря на достаточно специфичный жанр научно-популярной литературы, на протяжении всего чтения книга завораживает и читается на одном дыхании. Эксперты и прогнозисты предсказывают, что новая эра в истории человечества может начаться уже в ближайшее десятилетие. Этим еще больше усиливается актуальность произведения.

PLATON . ASIA . «Ахметов: реформирование экономической и политической систем неизбежно» — Сегодня на наши вопросы отвечает один из самых компетентных казахстанских экономистов Жарас АХМЕТОВ — Реформирование экономической и политической систем неизбежно. И зачинателями реформ будут как раз те самые агашки. Если ничего не делать, то угроза глубокого социального конфликта будет нарастать. Волей-неволей будут потихонечку заниматься реформированием. А реформы, стоит им начаться, набирают темп автоматически…

365 INFO . KZ . «Есть ли у современной китаефобии исторические корни?» — В последнее время в повестку общественных дискуссий снова вернулась тема китайской угрозы. О том, с чем связаны эти настроения, о казахстанско-китайских отношениях в прошлом и настоящем мы поговорили с экспертом ИМЭП Радиком ТЕМИРГАЛИЕВЫМ — Помимо прочего, о чем уже было сказано, страх перед Китаем и китайцами есть страх перед абсолютно незнакомой культурой. Наши соотечественники хотя бы в общих чертах представляют себе, кто такие русские, узбеки, кыргызы, с которыми они долгое время сосуществовали в едином культурном и языковом пространстве. «Открытие Китая» для казахстанцев происходит только сейчас. Конечно, дальнейшее развитие экономического сотрудничества повлечет за собой и укрепление всех связей. Так, счет отучившихся в Китае казахстанских студентов уже идет на десятки тысяч. Но это будет очень длительный и непростой процесс. Проблема, появившаяся не вчера, завтра решена не будет.

«В партийном законодательстве Казахстана нужно учитывать мировой опыт» — Отечественное законодательство касаемо политических партий следует кардинально менять, считают эксперты Центра актуальных исследований «Альтернатива». В нем сейчас слишком много мер, направленных не на развитие партийного поля, а на осложнение жизни его участникам. И это практически во всем — начиная от регистрации и заканчивая правовым регулировании. Центр подготовил «Анализ действующего законодательства о политических партиях в Казахстане», в котором специалисты «Альтернативы» изложили свою точку зрения.

TIME . KZ . «www.интернета.net» — Вчера депутаты мажилиса вытрясли всю душу из министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскара ЖУМАГАЛИЕВА, чтобы узнать, когда интернет дойдет до маленьких аулов Казахстана. Оказалось, что сегодня сельчане не просто просят, а требуют от народных избранников обеспечить им доступ во всемирную паутину наравне с питьевой водой.

«Алло, отвяжитесь скорее!» — После запуска государственного сервиса проверки номеров, привязанных к ИИН, казахстанцы массово стали обнаруживать у себя левые номера. А тот самый ажиотаж начался как раз после запуска на прошлой неделе сервиса imei.rfs.gov.kz/checkiin. Казахстанцы стали проверять количество зарегистрированных на них номеров и, обнаружив левые, массово ринулись в салоны связи. Ведь если с какого-то левого номера пойдут сообщения-призывы, например, к убийству, свержению власти или терроризму, то ответственность первым делом ляжет на того, на кого оформлен номер. К примеру, жительница Петропавловска обнаружила, что на нее зарегистрировано… 50 тысяч номеров! Все они были привязаны к ее ИИН, и женщина посчитала большой удачей, что ничего противозаконного, где фигурировали бы номера этих телефонов, не произошло.

CAMONITOR . KZ . «1% роста числа приезжих увеличивает общее количество преступлений на 0,66%» — То, что уровень преступности напрямую зависит от качества жизни населения и его социального благополучия, в очередной раз доказали эксперты Центра исследований прикладной экономики (AERC). Ученые провели эмпирический анализ статистических данных за 2009-2018 годы в разрезе 16 регионов РК и выяснили, что обеспечение граждан условиями для поиска рабочих мест, а также их социальная защита являются наилучшими инструментами для борьбы с преступностью, нежели ужесточение законов или же увеличение затрат на безопасность.

CARAVAN . KZ . «Дикие нравы Прибалхашья: здесь стреляют без предупреждения» — “Будьте осторожны, не суйте нос, куда попало, народ там горячий, много браконьеров”, – напутствовали знакомые, когда узнали, что отправились мы в самые дебри Прибалхашья. Рассказали, что раньше в камышах прятались дезертиры, жили беглые зеки и разные “криминальные элементы”. А какая там обстановка сейчас – одному Всевышнему известно. Интерес к этому краю подогрели байки рыбаков о неком поселке, в котором якобы работают подпольные казино, бордели, и все это в каких-то 400–500 километрах от южной столицы! А еще через несколько лет в районе появится тигр… Что же, поводов отправиться в медвежий угол Алматинской области у “КАРАВАНА” было более чем достаточно!

FORBES . KZ . «Почему быть медсестрой стало престижнее?» — В Казахстане появилось новое поколение медсестер. После того как в стране утвердили Комплексный план развития сестринского дела до 2020 года, программы по подготовке кадров в этой области стали предлагать высшие учебные заведения. И если в начале реакция на то, что медсестрам нужно высшее образование, была несколько скептической, то сегодня конкурс на программы бакалавриата сестринского дела значительно высокий.

AZATTYQ . ORG . «Обвиняемые в «пытках» полицейские оправданы, истцы в недоумении» — Актюбинский областной суд оправдал четверых полицейских, приговоренных в сентябре к нескольким годам лишения свободы по обвинению в «пытках». Представители пострадавшей стороны с недоумением восприняли такое решение суда. Они намерены его обжаловать.

««Если бы знали, вообще бы не обращались». Многодетных обязали вернуть помощь» — В Карагандинской области многодетную семью обязывают вернуть государству более полумиллиона тенге, предоставленных ранее в качестве адресной социальной помощи. Чиновники посчитали, что семья скрыла доходы. Оставшиеся без выплат родители семерых детей недоумевают, почему на них подали в суд, и не знают теперь, как погасить взыскиваемую сумму. И эта ситуация, похоже, не единичная.

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