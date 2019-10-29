Уголовное дело возбудили против чиновника КТЖ в России за получение взятки

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Уголовное дело возбудили против начальника станции Локоть II класса филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки «Илецкое отделение ГП» в России за получение взятки, передает корреспондент агентства.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК (следственного комитета – КазТАГ) России по результатам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении иностранного должностного лица Республики Казахстан – начальника станции Локоть II класса филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки «Илецкое отделение ГП» по факту получения взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ во вторник.

По данным ведомства, предварительно установлено, что 25 октября около 16.00 местного времени гражданин РК, являясь иностранным должностным лицом – начальником станции Локоть II класса филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки «Илецкое отделение ГП», получил через посредника от индивидуального предпринимателя взятку в размере 122 тыс. рублей за ускорение процедуры поставки и уборки вагонов.

«26 октября гражданин Республики Казахстан задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, и в этот же день центральным районным судом Барнаула (…) последнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении.