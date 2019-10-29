Строительство курорта «Кок-Жайлау» запретил Токаев

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» запретил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В госпрограмме развития туризма до 2025 года горный кластер алматинского региона с потенциалом 2,5 млн посетителей в год определен как приоритетный. (…) (Но, – КазТАГ) чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься строительством горнолыжного курорта на Кок-Жайлау. Нам он не нужен. Тем более против него выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы во вторник.

По его словам, реализация мастер-плана горных локаций в Алматы может привлечь более $2 млрд инвестиций и создать 30 тыс. рабочих мест.

«Однако все решения необходимо принимать с учетом мнения населения, проводить публичные слушания, активно разъяснять гражданам суть мероприятий», — подчеркнул глава государства.

Еще одна проблема в туризме, которую обозначил президент, – это простаивающие объекты туризма, которые взяты банками второго уровня в качестве залога.

«Банки теперь диктуют – кого пускать к объектам туристической деятельности, а кого не пускать. В одном Алмаарасанском ущелье имеется три пустующих объекта, аналогичные ситуации в Медеуском и Бутаковском ущельях, на Большом алматинском озере. Правительству следует найти решение этой проблемы, она сложная, но надо решить», — поручил глава государства.

Также он обратил внимание использование особо охраняемых природных территорий не по назначению.

«Имеются факты незаконного предоставления руководством Иле-Алатауского парка земельных участков частным лицам, использование участков не по назначению – это 67 участков общей площадью 20 га. Поручаю разобраться по каждому факту», — сказал Токаев.

Напомним, в апреле президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о проекте горнолыжного курорта «Кок-Жайлау», выразил мнение, что нельзя спешить в таких важных вопросах.