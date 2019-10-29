Сделать что-нибудь полезное для экономики призвал Токаев «известных экономистов»

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Сделать что-нибудь полезное для экономики страны «известных экономистов» призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«И в правительстве, и в акиматах, и в квазигосударственном секторе работает очень много людей, которые позиционируют себя как крупными специалистами в экономике. Он искусно оперируют лексикой Всемирного банка, Международного валютного фонда. Но теперь пришло время показать свой профессионализм: коль скоро вы являетесь известными выдающимися экономистами, сделайте что-нибудь хорошее для нашей экономики», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы в среду.

При этом он перечислил сферы, куда «известные экономисты» могли бы приложить свои знания.

«Начиная с последнего времени, по состоянию на 22 октября рост цен на социально-значимые продукты питания составил по Казахстану 8,8%, а в Алматы он достиг 10%. Надо признать, что сам факт повышения цен на продукты питания является показателем уязвимости нашей экономики. Ссылки, например, на ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно неуместны», — полагает Токаев.

Также он отметил, что правительство разработало дополнительные меры для создания новых точек роста экономики, и теперь эти меры необходимо в срочном порядке реализовать, в противном случае «мы столкнемся с серьезными проблемами». Кроме того, глава государства посоветовал продолжать политику диверсификации экономики прежде всего за счет развития малого и среднего бизнеса и поработать над привлечением инвестиций и в квазигосударственный сектор.