Без повышения тарифа на мусор проблему с ТБО в Казахстане не решить

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Без повышения тарифа на мусор проблему с твердо-бытовыми отходами (ТБО) в Казахстане не решить, заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

«У нас самые низкие тарифы в странах СНГ. Я не говорю про Европу. При этом в вывозе мусора, к сожалению, только Алматы тариф поднял – Т549, Астана – Т226. Только в тарифе города Алматы сидит тариф на утилизацию, переработку. В тарифе Астаны сидит только вывоз, утилизации, переработки нет. Хотя эта методика есть. К этому должна прийти вся страна. Чтоб вы поняли, коллеги, без повышения тарифа на вывоз мусора проблему с твердо-бытовыми отходами в стране решить невозможно», — сказал Примкулов в среду на форуме «Стратегия Казахстана в сфере утилизации отходов».

Других источников проблемы, по его словам, нет.

«Это вопрос к местным исполнительным органам. И мы считаем, что они должны подниматься поэтапно. А то сейчас коллеги скажут: «Примкулов сказал: «Давайте все вместе поднимать», да? (…) Понятно, он (тариф – КазТАГ) не может быть одинаковым для всех регионов. Мы должны учитывать региональные особенности, количество отходов, скажем материальное положение, социальные слои населения. Поэтому этот вопрос очень дифференцированный. Поэтому сказать, что тариф должен быть Т500, Т1 тыс. будет неправильно», — добавил Примкулов.

Его довод поддержал управляющий директор Ассоциации переработчиков, утилизаторов и мусоровывозящих организаций ТБО Азамат Аяйбергенов, который отметил, что тариф Т246 в Нур-Султане не поднимался с 2012 года, и чтобы покрывались расходы на смазочные материалы и зарплаты мусоровывозящих организаций, необходимо установить тариф в пределах Т500-600.

«За домофон приходит около Т370, и, представляете, за мусор – Т246. Хотя каждый день машины ездят, вывозят, работают люди. Нужно сопоставлять это. Я как обычный человек отреагировал», — добавил Айябергенов.

В кулуарах вице-министр уточнил, что минэкологии не вправе рекомендовать акиматам повышать тариф на мусор.

«Мы не можем указывать какому-то местному исполнительному органу, сколько должен быть тариф. Примеров мы давать не можем. (…) Потом – мы никому не рекомендуем, да, чтоб коллеги понимали. Если у местных исполнительных органов существующего тарифа хватает, чтобы вывозить мусор, сортировать, перерабатывать, и, если городу Нур-Султан Т246 хватает, он имеет полное право его оставить. Мы никому не рекомендуем этот тариф повышать или понижать. Это компетенция местных исполнительных органов», — сообщил Примкулов в ответ на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, почему чиновник не выполняет рекомендацию антимонополистов не давать рекомендации о повышении тарифов.