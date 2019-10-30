Мажилисмен призвал правительство и Нацбанк не подменять собой банки

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Правительство и Национальный банк не должны подменять собой банки второго уровня (БВУ) в вопросе кредитования реального сектора экономики, призвал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Аманжан Жамалов.

«В марте 2019 года по поручению Елбасы правительством и Нацбанком было подписано соглашение о координации мер макроэкономической политики. Однако реально скоординированных действий экономической политики мы до сих пор не наблюдаем. Среднесрочной задачей по программе правительства остается достижение 5% роста ВВП. Для этого предусмотрены значительные фискальные стимулы, а в проекте республиканского бюджета на 2020 год предусматривается более Т2 трлн на поддержку реального сектора экономики. Основная часть из них направлена на кредитование бизнеса. К примеру, по экономике простых вещей, на которую выделено Т600 млрд, бизнес кредитуется под 6%. По «Дорожной карте бизнеса-2020» ставка снижена в среднем до 7%. Экспортные операции кредитуются под 2%. В результате сложилась ситуация, когда государство стало подменять собой БВУ, напрямую финансируя бизнес через бюджет», — обратился Жамалов с депутатским запросом на имя премьер-министра Аскара Мамина и председателя Национального банка Ерболата Досаева.

Сами банки, продолжил депутат, «в это время в своем загончике по-тихому зарабатывают на нотах Нацбанка».

«Очевидно, что при базовой ставке Нацбанка 9,25% никакой бизнес развиваться не может, так как средняя ставка по кредитам составляет более 12%. За последние пять лет кредитование юридических лиц, малого и среднего бизнеса сократилось на 13%. Рост экономики должен обеспечивать бизнес, а не государство. БВУ должны быть в состоянии выполнять свою основную роль предоставления кредитов бизнесу. Но, конечно же, при условии возврата к рыночным отношениям между кредиторами и заемщиками, а также рыночному формированию процентных ставок», — подчеркнул парламентарий.

В связи с этим на совещании по экономическим вопросам, дополнил депутат, глава государства поручил правительству и Нацбанку разработать стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.

«Новая стратегия денежно-кредитной политики должна предусматривать установление рыночных механизмов финансирования бизнеса через БВУ. Базовая ставка должна стать основным индикатором стоимости кредитования. В рыночной экономике не может быть такого, чтобы кредиты были дешевле, чем базовая ставка Нацбанка. Бизнес и банки должны к этому адаптироваться. Сейчас базовая ставка устанавливается сама по себе для банков, а бизнес кредитуется совсем по другим ставкам, которые устанавливает правительство через различные субсидии», — отметил Жамалов.

Необходимо, по его словам, сократить расходы бюджетных средств на прямое кредитование реального сектора экономики и пересмотреть механизмы стимулирования экономики через государственные программы поддержки предпринимательства.

«Необходим возврат казахстанских институтов развития, таких как БРК, «КазАгро», «ДАМУ» и других к своей первоочередной задаче – стимулированию финансирования экономики БВУ, а не подменять их. Причем, стимулировать через предоставление гарантий, инвестиций в капитал, субсидирование кредитов и другое», — заметил мажилисмен.

Для удлинения сроков кредитования реального сектора экономики, считает Жамалов, необходимо увеличение сроков фондирования самих банков.

«Для этого предлагается постепенное замещение краткосрочных нот Нацбанка, ставших кормушкой для БВУ на долгосрочные облигации, которые будут приобретаться квазигосударственными компаниями, внебюджетными фондами и другими инвесторами», — предлагает он.

Сегодня, добавил депутат, «у всех складывается ощущение, что правительство с Нацбанком играют в экономический пинг-понг».

«Правительство разгоняет экономику, а Нацбанк ее тормозит. При этом многое списывается на внешние условия. Посмотрите, в мире идут торговые войны, цена на нефть колеблется, ставка ФРС изменилась. Какое прямое отношение имеют ставка ФРС и торговые войны к кредитованию реального сектора экономики Казахстана? Все эти колебания мировой экономики для казахстанской экономики должны сглаживаться Нацфондом, для этого он и создавался. Это наша подушка безопасности. Именно благодаря ей международный кредитный рейтинг Казахстана даже в самые тяжелые годы находился и находится в положительной зоне. Главные проблемы казахстанской экономики – это ее внутренние проблемы. Никто извне не мешает Нацбанку и правительству запустить кредитование бизнеса на приемлемых условиях», — считает Жамалов.