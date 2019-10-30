Экс-глава отдела миграционной полиции Костаная осужден на шесть лет за взяточничество

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Бывший начальник отдела миграционной службы управления полиции Костаная Кумар Байжанов осужден на шесть лет за взяточничество, сообщает антикоррупционная служба.

«29 октября приговором суда №2 города Костанай Байжанов осужден к шести годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания (подполковника – КазТАГ). Этим же приговором Кравчук (пособница – КазТАГ) осуждена к четырем годам лишения свободы, а взяткодатели Манукян, Гребенюк, Егиазарян, Закоян и Махмадов к штрафам в размере 10-кратных сумм взяток», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Напомним, Байжанов был задержан в начале июня по подозрению в получении на системной основе взяток в общей сумме Т3,1 млн при пособничестве Г. Кравчук от Э. Манукяна, И. Гребенюка, А. Егиазаряна, М. Закояна и Х. Махмадова за общее покровительство и беспрепятственную регистрацию, и оформление вида на жительство иностранным гражданам.