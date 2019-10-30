Самым сильным подразделением Исламского Государства, как и прежде, является так нызваемый ИГИЛ-Хорасан, базирующийся в Афганистане

Почему обеспечение безопасности южных границ постсоветской Центральной Азии перед лицом потенциальной угрозы со стороны ИГИЛ-Хорасан связано с доброй волей официального Вашингтона

Издание Next опубликовало статью Люка Матье под названием «Sans dirigeant, quel avenir pour l’Etat islamique ?» — «Какое будущее ожидает ИГИЛ без лидера?».

В ней говорится так: «Зарубежные филиалы ИГИЛ никуда не исчезли.

Они набирают силу в Западной Африке, где боевики-исламисты сейчас наносят удары по Бенину – там в мае были похищены два француза — и по Буркина-Фасо. ДАИШ также активно действует в Ливии, Нигере, Нигерии и Демократической Республике Конго. Но самым сильным подразделением Исламского Государства, как и прежде, является так называемый ИГИЛ-Хорасан, базирующийся в Афганистане.

У ДАИШ там под ружьем находится от 2500 до 4000 человек, включая иностранцев. Они сконцентрированы в провинциях Нангархар и Кунар, которые прилегают к границе (Афганистана) с Пакистаном. Представители ИГИЛ-Хорасан регулярно предпринимают боевые акции и осуществляют теракты, в том числе и в Кабуле, и частенько наносят удары по шиитскому меньшинству в Афганистане.

Они также стремятся привлечь в свои ряды как можно больше рекрутов-джихадистов и организовывать масштабные атаки далеко за пределами Афганистана. Имеются в виду такие акции, как предпринятые 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени теракты. «Страны-члены ожидают, что нынешнее затишье окажется временным, — говорится в докладе ООН. — ИГИЛ возобновит свои боевые действия, как только для этого сложатся необходимые условия».

Итак, сейчас более или менее ясным представляется одно. Наиболее дееспособные силы ИГИЛ сосредоточены в Афганистане. Пока основными местами их дислокации являются афганские юго-восточные провинции Нангархар и Кунар, то есть неспокойное афганско-пакистанское приграничье. Оттуда, казалось бы, довольно далеко до южных пределов постсоветской Центральной Азии. Но надо учесть то, что Исламское Государство, учредившее в 2015 году «вилаят Хорасан» («провинцию Хорасан»), рассматривает в качестве его составных частей не только Афганистан и Пакистан, но и также территории республик Центральной Азии и Восточного Ирана. То есть ИГИЛ-Хорасан, в отличие от Талибана, явно не собирается ограничивать свою деятельность пределами страны, где в настоящее время находятся ее основные силы. Сейчас эта группировка Исламского Государства набирает силу и пополняет свои ряды. И ей есть из кого формировать все новые и новые отряды. Радикально настроенные молодые афганские исламисты считают, что движение Талибан, за 18 лет вооруженной борьбы так и не сумевшее восстановить контроль над территорией страны, проявило недостаточную дееспособность и изживает себя. И они, исходя из такого видения окружающей их реальности, склонны видеть в Исламском Государстве более перспективное образование. Поэтому представляется неудивительным то, что в ряды ИГИЛ-Хорасан с успехом переманиваются многие боевики, прежде являвшиеся талибами или состоявшие в других исламистских группировках. Единственная сила, которая сейчас противостоит и в перспективе призвана противостоять всем им (Исламскому Государству, Талибану и другим исламистским группировкам), — это афганские правительственные силы безопасности (армия и полиция), которые финансируется американцами. Судя по озвучивавшимся официальным Кабулом данным, содержание афганской армии обходится США в $4,380 миллиарда. Это – гигантская сумма. Если американцы свернут программу по финансовой поддержке вооруженных сил официального Кабула или существенно сократят ее объемы, радикальным исламистским силам по существу некому окажется противостоять.

То есть получается, что вопрос обеспечения безопасности южных границ постсоветской Центральной Азии перед лицом потенциальной угрозы со стороны ИГИЛ-Хорасан связан с доброй волей официального Вашингтона. Уже давно циркулируют досужие разговоры о том, что к созданию Исламского Государства изначально приложили руку американские спецслужбы. И, мол, цель США в случае с формированием ИГИЛ-Хорасан и неафишируемым оказанием ей поодержки заключается в том, чтобы создать «условия для… дестабилизации Урала и Центральной Сибири в будущем» («The China-Russia axis and Eurasia» — «Ось Китай-Россия и Евразия»). Но если такая цель действительно ставится, американцам достаточно, похоже, будет просто перестать финансировать и снабжать оружием афганские силы безопасности.

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