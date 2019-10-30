Сергей Гуриев: Модель развития Казахстана – сначала политика, затем экономика

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Париж. 30 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Выстраивание политических институтов – приоритетная задача стран со средним уровнем дохода, таких как Казахстан или Россия, считает профессор университета Sciences Po, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев.

«Дискуссия (по поводу моделей развития – КазТАГ) продолжается, мы слышим аргументы в пользу и той, и другой точек зрения. Но есть бесспорный вывод: для развития стран, находящихся на уровне среднего и верхнего среднего дохода, таких как Казахстан или Россия, демократические институты безусловно важны», — прокомментировал Гуриев для МИА КазТАГ споры в интернете по поводу путей развития казахстанской экономики.

По его словам, при решении двух похожих задач развития – перехода от низкого уровня дохода к среднему и перехода от среднего к высокому – на успех влияют принципиально разные факторы.

«Во втором случае вам нужна конкуренция, инновации и более децентрализованные политические полномочия. Централизованные политические институты могут работать на этапе построения индустриального общества, если вы переходите к экономике знаний, нужно больше демократии и свобод», — подчеркнул эксперт.

При этом он признает, что институциональные экономисты не пришли к единому мнению, чему должен быть отдан приоритет – политике или экономике.

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«Нужна ли демократия, нужны ли современные политические институты для политического развития или необходимо экономическое развитие для того, чтобы демократия была консолидирована и устойчива? Есть аргумент, который был впервые высказан Аристотелем, но в современном дискурсе он появился после статьи американского социолога Сеймура Мартина Липсета, что демократия устойчива только если в ней есть достаточное количество обеспеченных граждан, достаточно большой средний класс», — напомнил собеседник агентства.

Часто приводимый пример авторитарной модернизации стран Юго-Восточной Азии, которые вышли на траекторию демократического развития, по мнению спикера, нельзя считать показательным.

«Переход к демократическим институтам в этих странах происходил под влиянием самых разных факторов и не был заранее предопределен. Ярким примером этого является Россия, где демократические преобразования были свернуты, затем прекратился и экономический рост», — заключил Гуриев.

Полная версия интервью Сергея Гуриева для Ekonomist.kz будет опубликована на Youtube-канале проекта 4 ноября 2019 года.

В ноябре известный экономист выступит специальным гостем форума «Открытая экономика», который пройдет 8 ноября в Алматы. Гуриев прочитает лекцию о качестве институтов и их влиянии на экономический рост и неравенство, а также примет участие в дискуссии на панельной сессии.

Организаторами OEF-2019 являются Фонд Сорос-Казахстан и онлайн-проект Ekonomist.kz.

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