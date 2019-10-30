Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ — Казахстанцы оказались в числе лидеров по потреблению алкоголя в Европейском регионе, передает корреспондент агентства.

«По результатам исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в Казахстане 44% мужчин курит, 54% – употребляют алкоголь. Уровень употребления алкоголя в Казахстане является одним из наиболее высоких в Европейском регионе. В 2016 году этот показатель составил приблизительно 25 л алкоголя на человека в год среди мужчин и 8,9 л – среди женщин. Более 57% молодых людей (15-19 лет) употребляли 60 и более граммов чистого алкоголя за раз в течение последних 30 дней», — сообщили в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

Отмечается, что меры, направленные на сокращение употребления табака, обеспечивают высокий возврат инвестиций (Т45 на каждый инвестированный Т1 за период 15 лет).

«Повышение налогов на табак, ведущее к снижению доступности табака и его потребления, является эффективным способом сокращения смертности в стране, особенно среди населения среднего возраста», — следует из сообщения.

По рекомендациям ВОЗ, самыми эффективными мерами в отношении политики против алкоголя в странах со средним и низким уровнем дохода являются повышение акцизов на алкогольные напитки, принятие и соблюдение запретов или ограничений на рекламу алкоголя.

«Неинфекционные заболевания и их факторы риска (употребление табака, вредное употребление алкоголя, нездоровое питание и недостаток физической активности) являются растущей проблемой здравоохранения в Казахстане», — резюмируется в сообщении.