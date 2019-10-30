Вопросы нормативного и правового обеспечения обсудили министры обороны стран СНГ в Баку

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ — Вопросы нормативного и правового обеспечения обсудили министры обороны стран Содружества независимых государств (СНГ) в Баку, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«В Азербайджане завершилось заседание совета министров обороны СНГ. Стороны подвели итоги за 2019 год и рассмотрели проект концепции военного сотрудничества до 2025 года. (…) Участники обсудили направления развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки до 2025 года, вопросы нормативного и правового обеспечения, а также дальнейшее развитие взаимодействия в образовательной, топографической сфере, в проведении и информационном освещении совместных мероприятий. Для Казахстана ключевая цель военного сотрудничества в формате СНГ состоит в поддержании взаимодействия в сфере обороны, военной безопасности и стабильном развитии государств-участников», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что по итогам встречи совет министров обороны утвердил комплекс совместных мероприятий на очередной год, а также согласовал финансовые аспекты ее дальнейшего функционирования и адаптации к решению задач воздушно-космической обороны.

В ведомстве уточнили, что в нынешнем заседании приняли участие министры обороны Казахстана, Азербайджана, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и начальник генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана.

Кроме того, в рамках программы участников принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Также состоялось возложение венка к монументу «Вечный огонь», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 28 октября сообщалось, что военное сотрудничество обсудят министры обороны стран-членов Содружества независимых государств (СНГ) в Баку 30 октября.