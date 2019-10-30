Институт внешнеполитических исследований создан при МИД РК

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ — Институт внешнеполитических исследований создан при министерстве иностранных дел (МИД) РК, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«При МИД создан Институт внешнеполитических исследований», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что в МИД состоялось первое заседание совета директоров АО «Институт внешнеполитических исследований».

«Открывая заседание, министр Мухтар Тлеуберди поздравил членов совета директоров с избранием, ознакомил участников заседания с целями и задачами Института внешнеполитических исследований и пожелал плодотворной работы», — следует из сообщения.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что совет директоров возглавил помощник президента РК Маулен Ашимбаев.

«Основной задачей института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, выявление актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности», — отметили в МИД РК.

Напомним, 10 декабря 2018 года МИА КазТАГ со ссылкой на проект постановления правительства Казахстана сообщало, что Институт внешнеполитических исследований хотят создать в Нур-Султане.

«Переименовать акционерное общество «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана» в акционерное общество «Институт внешнеполитических исследований», — говорилось в документе.

Согласно проекту, как сообщалось, базироваться институт будет в Нур-Султане, находясь в ведении министерства иностранных дел.