Алматы. 30 октября. КазТАГ – На 64 уязвимых в террористическом отношении объектах Туркестанской области нашли нарушения, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«С начала текущего года сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с районными и городскими подразделениями полиции проверено 1157 объектов, уязвимых в террористическом отношении. Из них на 64 выявлены нарушения, связанные с инженерно-технической укрепленностью объектов, уязвимых в террористическом отношении», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 149 (неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдения должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении) КоАП РК.

«К административной ответственности судом привлечены владельцы и руководители 40 объектов, уязвимых в террористическом отношении. Общая сумма наложенных административных штрафов составила Т17 млн», — уточнили полицейские.